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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, yarın evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 17.00 itibarıyla başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler idare edecek.

Ligdeki ilk 5 müsabakada 3 galibiyet elde ederek 9 puanı hanesine yazdıran yeşil-siyahlılar, son lig sınavında Galatasaray deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

İç sahada oynadığı 2 maçı da kayıpsız geçen Körfez temsilcisi, Gaziantep FK karşısında da kazanarak kendi seyircisi önündeki kazanma serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Kocaelispor tarafında sakatlık tedavileri ile fiziki hazırlıkları süren Jovanovic, Petkovic, Gulliksen ve Rivas'ın kadroda yer alması öngörülmüyor.