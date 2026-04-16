Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettiren Serhat Öztaşdelen'in sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Serhat Öztaşdelen’in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki sözleşme 2027-2028 sezonunu kapsayacak biçimde 30.06.2028 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.