Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da kaptan Ahmet Oğuz takımdan ayrıldı.

Tecrübeli oyuncu iki sezondur formasını giydiği kulübe veda ettiğini açıkladı.

'BU ŞEHRİN, ARMANIN, TRİBÜNLERİN YERİ HER ZAMAN AYRI OLACAK'

Kocaelispor formasıyla kaptanlık yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Ahmet Oğuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İki sezon önce gelen tek bir telefonla hiç düşünmeden koşarak geldiğim Kocaelispor’a bugün veda etme zamanı.

Bu büyük camiada iki sezon boyunca forma giymenin ve kaptanlık yapmanın gururunu yaşadım. İlk sezonumuzda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşarken, bu sezon da en az şampiyonluk kadar değerli olan Süper Lig’de kalma hedefini başararak önemli bir hikâyeye imza attık.

Her zaman yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen büyük Kocaelispor taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehrin, bu armanın ve bu tribünlerin bende yeri her zaman ayrı olacak. Hoşça kalın."