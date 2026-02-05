Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı tribünden takip eden bir taraftardan üzücü haber geldi.

KOCAELİSPOR'DAN AÇIKLAMA: TARAFTARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Maçta düşerek yaralanan taraftar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kocaelispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!" ifadeleri kullanıldı.