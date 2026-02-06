6 Şubat depremlerinde Antakya Cebrail Mahallesi’nde yıkılan evlerinin enkazında kalan Beliz Aydın (19), annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın için saatlerce mücadele etti. Hafif sıyrıklarla kurtulan Beliz’in annesi hastanede hayatını kaybederken, ağabeyinin iki bacağı ampute edildi.

Parkayı 3 yıl boyunca sakladı

Depremin ilk saatlerinde bölgede görev yapan emekli Albay Raşit Çelik, enkaz başında soğukta bekleyen Beliz’e parkasını vermişti. Aydın, o parkayı üç yıl boyunca sakladı.

Beliz Aydın’ın çağrısı üzerine Milli Savunma Bakanlığı organizasyonuyla Çelik, depremin üçüncü yılında Hatay’da genç kızla yeniden bir araya geldi. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Beliz sakladığı parkayı sahibine teslim etti.

“Beni çok güvende hissettirdiniz” diyen Aydın, o anı hiç unutmadığını söyledi. Emekli Albay Çelik ise, “Üniforma milletimizin bize verdiği bir emanettir. O gün görevimizi yaptık” ifadelerini kullandı.

Buluşmada Beliz ve ağabeyine çeşitli hediyeler takdim edilirken, depremde yaşanan dayanışma bir kez daha hatırlandı.