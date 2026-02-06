Nijerya’nın Kwara eyaletinde silahlı grupların düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaştı. Woro ve Nuku bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 170’e çıktığı açıklandı.

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, yaptığı açıklamada, “Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170’e yükseldi. Halkımız hâlâ çalılıklarda ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar ise bölgeden kaçarak sığınmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq ise Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’nun faillerin yakalanması için “Savannah Shield Operasyonu” kapsamında bir ordu taburunun bölgeye sevk edilmesini onayladığını duyurdu.

Öte yandan, Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, saldırıların silahlı bir grup tarafından gece saatlerinde düzenlendiğini bildirdi.

Nijerya, uzun süredir farklı bölgelerde silahlı çeteler ile Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarıyla mücadele ediyor.