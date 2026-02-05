Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş Kocaelispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya penaltı kararları damga vurdu.

KOCAELİSPOR SERDAR DURSUN'UN PENALTISIYLA ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin ilk yarısında verilen penaltı kararıyla ev sahibi ekip öne geçti. Serdar Dursun beyaz noktada hata yapmadı ve Kocaelispor’u üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

ORKUN KÖKÇÜ BEYAZ NOKTADA KRİTİK PUANI KURTARDI

İkinci yarıda oyunda dengeyi kuran Beşiktaş, son bölümde kazandığı penaltı vuruşuyla eşitliği sağladı. Topun başına geçen Orkun Kökçü, skoru 1-1’e getirdi ve siyah beyazlılara kritik bir puan kazandırdı.

Bu sonuçla puanını Kocaelispor puanını 4'e yükseltirken grup lideri Beşiktaş 7 puana ulaştı

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolčić, Muharrem, Show, Keïta, Tayfur, Churlinov, Agyei, Serdar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin, Jota, El Bilal Toure

KOCAELİSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Direnç Tonusluoğlu'nun ilk düdüğüyle Kocaelispor-Beşiktaş maçı başladı.

MUHARREM İLE JOTA SILVA ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

4' Muharrem'in Jota'ya yaptığı müdahale sonrası iki oyuncu arasında sinirler gerildi. Yaşanan tartışma sonrası diğer oyuncular da araya girdi. Hakem Direnç Tonusluoğlu, iki oyuncuyu da uyardı ve maç kaldığı yerden devam etti.

⚽️ Kocaelispor, Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 önde! #ZTK pic.twitter.com/zA3qGDKukw — A Spor (@aspor) February 5, 2026

KOCAELİSPOR PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

18' Keita'nın şutunda ceza sahası içerisinde Ndidi'ye çarpan top sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Direnç Tonusluoğlu, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun beyaz noktada hata yapmadı ve attığı penaltı golüyle Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi.

KARTAL KAYRA UZAKTAN ETKİLİ BİR ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

33' Kartal Kayra'nın uzaklardan sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

ERSİN CHURLINOV'A GOL İZNİ VERMEDİ

40' Kocaelispor'da Churlinov uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Ersin iki hamlede topa sahip oldu. Devam eden pozisyonda Churlinov bu kez ceza sahası içerisine net gol fırsatı yakaladı. Şutunda yine Ersin'e takıldı.

İLK YARI SONUCU: KOCAELİSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK: YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

46' Beşiktaş ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Siyah beyazlılarda genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu ile yeni transfer Junior Olaitan oyuna girerken Devrim Şahin ve Jota Silva kenara geldi.

KOCAELİSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI: TOP DİREKTEN DÖNDÜ

56' Agyei'nin kale önüne çevirdiği topa Serdar Dursun gelişine vurdu. Ersin'in çeldiği top direkten döndü. Beşiktaş savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ İLE SKORU EŞİTLEDİ

88' Hakem Direnç Tonusluoğlu, Kocaelispor ceza sahasında yaşanan ikili mücadelede bu kez Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. Orkun Kökçü penaltıdan skoru eşitledi.

SELÇUK İNAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

88' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, penaltı pozisyonunun ardından dördüncü hakeme gösterdiği sert tepki sonrası kırmızı kartla oyun alanından ihraç edildi.