OLAYLAR

1695 - Sultan II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı.

1788 - Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nin altıncı eyaleti oldu.

1920 - Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Mütarekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.

1921 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye gazetesi, günlük olarak çıkmaya başladı.

1930 - İspanya'da siyasi tutuklular için genel af ilan edildi.

1933 - İngiltere'den Güney Afrika'ya ilk duraksız uçuş yapıldı.

1936 - Kış Olimpiyat Oyunları, Garmisch-Partenkirchen'de (Almanya) başladı. Türkiye ilk kez katıldı.

1952 - II. Elizabeth, babasının ölümü üzerine Birleşik Krallık Kraliçesi oldu.

1958 - Münih Havaalanı pistinde uçak kazası; Manchester United takımından 7 futbolcu (Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg ve Geoff Bent) ve 8'i gazeteci olmak üzere, 44 yolcudan 23 kişi öldü.

1959 - Texas Instruments çalışanlarından Jack Kilby, tümleşik devre (mikroçip) patenti için başvurdu.

1959 - Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünde, Titan kıtalar arası balistik füzesinin test ateşlemesi başarılı oldu.

1968 - İlk televizyon oyunu olan Şair Evlenmesi, canlı olarak yayımlandı.

1968 - Kış Olimpiyat Oyunları, Grenoble'da (Fransa) başladı.

1983 - "Lyon kasabı" lakaplı savaş suçlusu, eski Gestapo komutanı Klaus Barbie, 37 yıl önce işlediği suçlardan yargılanmak üzere Fransa'da mahkeme önünde.

1985 - Steve Wozniak, Apple Computer'dan ayrıldı.

1998 - Afganistan'da 6.1 şiddetindeki depremde, 4 binden fazla kişi öldü.

1998 - Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin nüfusunun 62 milyon 610 bin 252 olduğu bildirildi.

1999 - Fransa'da başkent Paris'in 50 km yakınındaki tarihi Kraliyet Köşkü Rambouillet'de Belgrad Hükûmeti ile Kosova arasında barış görüşmeleri yapıldı.

2000 - Tokyo'da Pan Pasifik Tenis Turnuvası düzenlendi. Finalde Martina Hingis, Fransız Sandrine Testud'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Martina Hingis kariyerinin 27. tekler şampiyonluğunuda kazanmış oldu.

2001 - Ariel Şaron, İsrail Başbakanı oldu.

2004 - Moskova metrosunda patlama; Çeçen ayrımcı grupların yaptığı tahmin edilen saldırıda 40 kişi öldü, 129 kişi yaralandı.

2008 - TBMM'de saat 15.00 itibarıyla, ilk resmi başörtüsü serbestliği için tartışmaları ve oylaması yapıldı.

2018 - Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı.[1]

2018 - Merkez üssü Tayvan'ın Hualien ilçesi olan Hualien depremi gerçekleşti.

2023 - Türkiye'de Kahramanmaraş depremleri meydana geldi.

DOĞUMLAR

885 - İmparator Daigo, Japonya'nın 60. İmparatoru (ö. 930)

1608 - António Vieira, Portekizli Cizvit misyoner ve yazar (ö. 1697)

1611 - Chongzhen, Çin'in Ming Hanedanı'nın 16. ve son imparatoru (ö. 1644)

1664 - II. Mustafa, Osmanlı'nın 22. Padişahı (ö. 1703)

1665 - Anne, Büyük Britanya Kraliçesi (ö. 1714)

1748 - Adam Weishaupt, Alman hukukçu ve Illuminati'nin kurucusu (ö. 1830)

1756 - Aaron Burr, ABD'nin 3. başkan yardımcısı (ö. 1836)

1796 - John Stevens Henslow, İngiliz botanikçi ve jeolog (ö. 1861)

1797 - Joseph von Radowitz, Prusyalı muhafazakâr devlet adamı, diplomat ve general (ö. 1853)

1797 - Richard Hawes, Amerikalı politikacı (ö. 1877)

1802 - Charles Wheatstone, İngiliz bilim insanı (ö. 1875)

1838 - Henry Irving, İngiliz oyuncu (ö. 1905)

1846 - Raimundo Andueza Palacio, Venezuelalı avukat, gazeteci ve politikacı (ö. 1900)

1853 - Ignacij Klemenčič, Sloven fizikçi (ö. 1901)

1861 - Nikolay Zelinski, Sovyet kimyager (ö. 1953)

1862 - Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller, Alman botanikçi (ö. 1948)

1870 - James Braid, İskoç golfçü (ö. 1950)

1875 - Otto Gessler, Alman siyasetçi (ö. 1955)

1879 - Björn Þórðarson, İzlanda Başbakanı (ö. 1963)

1879 - Magnús Guðmundsson, İzlandalı politikacı (ö. 1937)

1890 - Clem Stephenson, İngiliz futbolcu ve teknik direktör (ö. 1961)

1892 - William P. Murphy, Amerikalı doktor (ö. 1987)

1892 - Maximilian Fretter-Pico, Nazi Almanyası generali (ö. 1984)

1895 - María Teresa Vera, Kübalı şarkıcı, gitarist ve besteci (ö. 1965)

1903 - Claudio Arrau, Şilili piyanist (ö. 1991)

1905 - Władysław Gomułka, Polonyalı komünist lider (ö. 1982)

1908 - Amintore Fanfani, İtalyan siyasetçi (ö. 1999)

1911 - Ronald Wilson Reagan, ABD'nin 40. Başkanı (ö. 2004)

1912 - Eva Braun, Adolf Hitler'in eşi (ö. 1945)

1913 - Mary Leakey, İngiliz arkeolog (ö. 1996)

1917 - Zsa Zsa Gabor, Macar asıllı Amerikalı aktris ve televizyon yıldızı (ö. 2016)

1922 - Patrick Macnee, İngiliz oyuncu (ö. 2015)

1924 - Billy Wright, İngiliz eski defans futbolcusu (ö. 1994)

1927 - Gerard Kitchen O'Neill, Amerikalı fizikçi ve uzay aktivisti (d. 1927)

1929 - Pierre Brice, Fransız oyuncu ve şarkıcı (ö. 2015)

1930 - Günay Sağun, Türk ressam (ö. 1993)

1931 - Rip Torn, Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve tiyatro yönetmeni (ö. 2019)

1931 - Mamie Van Doren, Amerikalı sinema oyuncusu, dansçı ve şarkıcı

1932 - Camilo Cienfuegos, Kübalı devrimci (ö 1959)

1932 - François Truffaut, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1984)

1935 - Edwin Barnes, İngiliz Roma Katolik rahibi ve eski bir Anglikan piskoposu (ö. 2019)

1939 - Jean Beaudin, Kanadalı film yapımcısı, yönetmeni ve senarist (ö. 2019)

1944 - Christine Boutin, Fransız siyasetçi

1945 - Bob Marley, Jamaikalı reggae müzisyeni (ö. 1981)

1945 - Michael Tucker, Amerikalı oyuncu

1949 - Hayko, Türk şarkıcı

1949 - Jim Sheridan, İrlandalı film yönetmeni

1950 - Natalie Cole, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur (ö. 2015)

1953 - Osman Yağmurdereli, Türk yapımcı ve siyasetçi (ö. 2008)

1956 - Nazan Öncel, Türk şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci

1956 - Mirela Brekalo, Hırvat oyuncu

1962 - Axl Rose, Amerikalı rock müzisyeni (Guns N' Roses grubu)

1966 - Rick Astley, İngiliz şarkıcı ve söz yazar

1969 - Masaharu Fukuyama, Japon şarkıcı-söz yazarı, oyuncu ve fotoğrafçı

1979 - Dan Bălan, Moldovalı şarkıcı, söz yazarı, besteci

1979 - Natalya Safronova, Rus voleybolcu

1981 - Alison Haislip, Amerikalı oyuncu ve eski televizyon muhabiri

1981 - Jens Lekman, İsveçli indie pop şarkıcısı ve bestecisi

1982 - Alice Eve, İngiliz aktris

1984 - Darren Bent, İngiliz eski futbolcu

1984 - Piret Järvis, Eston müzisyen, söz yazarı

1984 - Daisy Marie, Amerikalı porno yıldızı

1985 - Crystal Reed, Amerikalı oyuncu

1986 - Dane DeHaan, Amerikalı oyuncu

1988 - Jennifer White, Amerikalı porno yıldızı

1989 - Burcu Taşbaş, Türk basketbolcu (ö. 2016)

1989 - Burcu Burkut Erenkul, Türk rallici

1992 - Dodô, Alman-Türk futbolcu

1993 - Tinashe, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı, oyuncu ve eski model

1994 - Charlie Heaton, İngiliz oyuncu

ÖLÜMLER

743 - Hişâm bin Abdülmelik, onuncu Emevî halifesidir (d. 691)

893 - Fotios I, 858'den 867'e ve 877'den 886'ya kadar Konstantinopolis Patriği (d. 810)

1515 - Aldus Manutius, İtalyan hümanist, bilim insanı, eğitimci (d. 1449)

1552 - Friedrich Nausea, Alman piskopos

1593 - Ōgimachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. imparatoru (d. 1517)

1685 - II. Charles, İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı (d. 1630)

1687 - Juan de Jesús, Fransisken ve mistik dindar (d. 1615)

1695 - II. Ahmet, Osmanlı'nın 21. Padişahı (d. 1643)

1740 - XII. Clemens, Papa (d. 1652)

1793 - Carlo Goldoni, İtalyan oyun yazarı (d. 1707)

1804 - Joseph Priestley, İngiliz fizikçi, kimyager, filozof ve papaz (d. 1733)

1852 - Adam Eckfeldt, Birleşik Devletler Darphanesinde işçi ve memur (d. 1769)

1894 - Theodor Billroth, Alman cerrah (d. 1829)

1899 - Leo von Caprivi, Almanya şansölyesi olan asker ve devlet adamı (d. 1831)

1900 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (d. 1823)

1902 - Vasil Kınçov, Bulgar siyasetçi ve bilim insanı (d. 1862)

1916 - Rubén Darío, Kübalı şair (d. 1867)

1918 - Gustav Klimt, Avusturyalı sembolist ressam (d. 1862)

1919 - Mehmed Reşit Bey, Osmanlı asker ve devlet adamı (d. 1873)

1930 - Bedrifelek Kadınefendi, II. Abdülhamid'in ikinci eşi (d. 1851)

1952 - VI. George, Birleşik Krallık Hükümdarı ve Hindistan İmparatoru (d. 1895)

1955 - Süreyya İlmen, Türk asker, siyasetçi ve iş insanı (d. 1874)

1955 - Hamide Cavanşir, Azeri hayırsever ve kadın hakları aktivisti (d. 1873)

1960 - Selahattin Pınar, Türk besteci ve tanburi (d. 1902)

1962 - Władysław Dziewulski, Polonyalı gök bilimci ve matematikçi (d. 1878)

1962 - Candido Portinari, Brezilyalı neo-realist ressam (d. 1903)

1964 - Emilio Aguinaldo, Filipinler bağımsızlık mücadelesi önderi (d. 1869)

1966 - Abdurrahman Nafiz Gürman, Türk asker, Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve TSK'nin 5. Genelkurmay Başkanı (d. 1882)

1972 - Emil Maurice, Alman siyasetçi (d. 1897)

1977 - Hayri Esen, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1919)

1982 - Ben Nicholson, İngiliz soyut ressam (d. 1894)

1989 - Barbara Tuchman, Amerikalı tarihçi, yazar ve Pulitzer ödülü sahibi (d. 1912)

1991 - Salvador Edward Luria, İtalyan asıllı Amerikalı mikrobiyolog (d. 1912)

1993 - Arthur Ashe, Amerikalı tenisçi (d. 1943)

1994Jack Kirby, Amerikalı çizgi roman yazarı ve editör (d. 1917)

Avrora Mardiganyan, Ermeni yazar ve oyuncu (d. 1901)

1998 - Carl Wilson, Amerikalı müzisyen (d. 1946)

1998 - Falco, Avusturyalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1957)

2002 - Max Perutz, Avusturyalı-İngiliz moleküler biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1914)

2002 - Osman Bölükbaşı, Türk siyasetçi (d. 1913)

2011 - Gary Moore, Kuzey İrlandalı gitarist (d. 1952)

2011 - Josefa İloilo, Fiji Devlet Başkanı (d. 1920)

2012 - Peter Breck, Amerikalı oyuncudur (d. 1929)

2012 - Baykal Kent, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1944)

2013 - Şükrü Beleyid, Tunuslu avukat ve siyasetçi (d. 1964)

2013 - Macide Tanır, Türk tiyatro oyuncusu (d. 1922)

2014 - Vasiľ Biľak, Slovak komünist lider (d. 1917)

2014 - Vaçe Zela, Arnavut şarkıcı (d. 1939)

2015 - Assia Djebar, Cezayirli romancı, çevirmen ve film yapımcısı (d. 1936)

2015 - Kayla Mueller, Amerikalı insan hakları aktivisti ve insani yardım görevlisi (d. 1988)

2016 - Robin Chandler Duke, Amerikalı sosyaelit gazeteci, avukat ve diplomat (d. 1923)

2016 - Dan Hicks, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (d. 1941)

2016 - Enise Mahluf, eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın eşi (d. 1930)

2017 - Christine Dolce, Amerikalı internet ünlüsü model ve kozmetikçi (d. 1981)

2017 - Inge Keller, Alman aktris (d. 1923)

2017 - Alec McCowen, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu seslendirme sanatçısı (d. 1925)

2017 - Enver Öktem, Türk sendikacı ve siyasetçi (d. 1957)

2017 - Raymond Smullyan, Amerikalı matematikçi, konser piyanisti, mantıkçı, filozof ve hokkabaz (d. 1919)

2018 - Liliana Bodoc, Arjantinli yazar (d. 1958)

2019 - Rudi Assauer, Alman eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)

2019 - Edwin Barnes, İngiliz Roma Katolik rahibi ve eski bir Anglikan piskoposu (d. 1935)

2019 - John Cocks, Yeni Zelandalı televizyoncu ve yapımcı (d. 1966)

2019 - Paul Dewar, Kanadalı eğitimci, aktivist ve siyasetçi (d. 1963)

2019 - Yechiel Eckstein, Amerikalı-İsrailli haham ve hayırseverdir (d. 1951)

2019 - Manfred Eigen, Alman biyofizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1927)

2019 - Rosamunde Pilcher, İngiliz romancı (d. 1924)

2019 - Tilly van der Zwaard, Hollandalı eski atlettir (d. 1938)

2020 - Francis Brolly, İrlandalı cumhuriyetçi siyasetçi, müzisyen ve eğitimci (d. 1937)

2020 - Raphaël Coleman, İngiliz aktör ve aktivist (d. 1994)

2020 - Qiu Jun, Çinli vücut geliştirmeci (d. 1948)

2021 - Zezinho Corrêa, Brezilyalı şarkıcı (d. 1951)

2021 - Krzysztof Kowalewski, Polonyalı aktör ve komedyen (d. 1937)

2021 - George P. Shultz, Amerikalı iktisatçı, iş insanı ve devlet adamı (d. 1920)

2022 - Abdelmalek Ali Messaoud, Cezayirli futbolcu ve teknik direktör (d. 1955)

2022 - Haven J. Barlow, Amerikalı siyasetçi ve gayrimenkul uzmanı (d. 1922)

2022 - George Crumb, Amerikalı besteci (d. 1929)

2022 - Ronnie Hellström, İsveçli eski kaleci (d. 1949)

2022 - Lata Mangeshkar, Hint şarkıcı ve müzik yönetmeni (d. 1929)

2022 - Hans Neuenfels, Alman şair, yazar, film yapımcısı, opera ve tiyatro yönetmeni (d. 1941)

2022 - Frank Pesce, Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1946)

2023 - Nadir Çuhadar, Suriyeli eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1977)

2023 - Cemal Kütahya, Türkiye hentbol, plaj hentbolu millî takım kaptanı ve öğretmen (d. 1990)

2023 - John Moeti, Güney Afrikalı millî futbolcu (d. 1967)

2023 - Květa Pacovská, Çek çocuk kitabı yazarı ve çizer (d. 1928)

2023 - Taner Savut, Türk sportif direktör ve eski futbolcu (d. 1974)

2023 - Lubomír Štrougal, Çek siyasetçi (d. 1924)

2025 - Peter Christensen, Danimarkalı siyasetçi (d. 1975)

2025 - Asil Nadir, Kıbrıslı iş insanı (d. 1941)

2025 - Kenneth Kitchen, Britanyalı Mısır bilimci (d. 1932)

2025 - María Lourdes Ruiz, Nikaragualı atlet (d. 1965)

2025 - Zeynep Korkmaz, Türk akademisyen ve Türkolog (d. 1921)

2025 - Virginia Halas McCaskey, Amerikalı spor yöneticisi (d. 1923)