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Kaynak: İHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Bir evde gerçekleştirilen aramada, 30 fişek halinde toplam 32 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu. Bu maddelerle yaklaşık 3 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği değerlendirildi.

Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin liraya el konuldu. Uyuşturucu madde ve para, fırının alt bölümünde bulundu.

Yakalanan şüphelilerden 5’i hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı ve şüpheliler serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D. ve E.Ç. tutuklandı.