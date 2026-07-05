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Kaynak: AA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini belirlemek, deşifre etmek ve önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar doğrultusunda, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ettikleri adreslerde yapılan detaylı aramalarda ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel ve yasaklı yayın, incelemek üzere el konulan dijital materyaller ele geçirildi.