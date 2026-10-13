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Kaynak: AA

Kocaeli'de beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar nedeniyle motosiklet sürücülerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla iki gün boyunca bazı araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

YASAK 14 EKİM'DE BAŞLIYOR

Kocaeli Valiliği'nin açıklamasına göre motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryeler, 14 Ekim Çarşamba saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar trafiğe çıkamayacak.

METEOROLOJİDEN 100 KİLOGRAM YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak metrekareye 12 saatte 51 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceğini bildirdi.

İstanbul'da da kuvvetli sağanak beklenirken Avrupa Yakası'nın batısındaki bazı ilçelerde yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.