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Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, güne kan donduran bir aile içi şiddet ve kadın cinayeti haberiyle uyandı. Edinilen bilgilere göre olay, Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

35 yaşındaki E.T. ile eşi Elif T. (32) arasında evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada gözü dönen koca E.T., eline aldığı bıçakla eşi Elif T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaraladı.

5 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Evden yükselen sesler ve ihbar üzerine olay yerine süratle emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ağır yaralı durumdaki Elif T., acil olarak Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, doktorların burada yürüttüğü tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Elif T.'nin 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ZANLI KOCA GÖZALTINDA

Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı E.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen şahsın emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.