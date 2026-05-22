Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Derince ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri üretimi ile satışı yapıldığı belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri tarafından belirlenen 5 iş yeri ve 2 evde yapılan detaylı aramalarda, yasa dışı ticaret ve üretime darbe vuruldu.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ele geçirilen malzemelerin listesi şu şekildedir:

54 bin 940 adet içi tütünle doldurulmuş makaron,

154 bin 400 adet boş makaron,

45 kilogram açık tütün,

570 paket 100 gramlık kapalı tütün,

5 paket 500 gramlık kapalı tütün,

3 paket 1000 gramlık kapalı tütün,

600 adet ürünlerden kesilmiş tütün bandrolü.

Ayrıca yasa dışı sigara imalatında seri üretim amacıyla kullanılan 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü ve 7 adet güç motoruna da emniyet güçleri tarafından el konuldu.

Operasyonun ardından kaçakçılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.