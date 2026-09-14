Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan D-100 kara yoluna bağlanmak isteyen silobas kontrolden çıkarak devrildi.
Süleyman E. idaresindeki 34 NHF 211 plakalı çimento yüklü silobas, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Süleyman E., sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İSTANBUL İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu yaşandı. Devrilen silobasın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.