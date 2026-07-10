Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında ayrı ayrı 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince 9 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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