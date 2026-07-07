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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu hakkında 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.Ş.'nin Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı değerlendirilen firariye düzenlenen operasyonda şüpheli, kullandığı sahte kimlikle birlikte yakalandı.

EVİNİ UYUŞTURUCU ÜRETİM MERKEZİNE ÇEVİRMİŞ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda 2 kilogram kubar esrar ile iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.G.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.