Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve üyelik”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “Orman Kanunu’na muhalefet”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama”, “görevi kötüye kullanma” ve “haksız mal edinme” gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlar; Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana illerini de kapsadı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.