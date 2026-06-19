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Koç Holding bünyesinde yer alan Arçelik, küresel büyüme stratejisi kapsamında dev bir adıma daha imza attı. Şirket, Whirlpool Grubu ile bir dizi yeni stratejik işlem üzerinde mutabakata vardığını duyurdu. Bu tarihi anlaşmanın en çarpıcı sonucu olarak Beko B.V., Beko Europe'un sermayesini temsil eden payların tamamını satın alacak ve şirket, yüzde 100 Beko B.V. iştiraki haline gelecek.

AVRUPA OPERASYONLARINDA TAM KONTROL VE TEK SÖZ SAHİBİ YAPI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasının ardından Arçelik, Beko B.V. üzerinden Beko Europe çatısı altındaki tüm Avrupa üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yegane sahibi olacak.

Tek pay sahipliği sayesinde yönetim kademelerindeki karmaşa ortadan kalkacak. Çok ortaklı yapının bitmesiyle birlikte Avrupa pazarındaki refleksler ve karar alma süreçleri hızlanacak. Üretimden pazarlamaya kadar tüm operasyonlarda tam entegrasyon sağlanarak uzun vadeli büyüme hedefleri desteklenecek.

WHİRLPOOL MARKALI ÜRETİM DEVAM EDECEK

Yönetim ve mülkiyet yapısındaki bu devasa değişime rağmen, taraflar arasındaki ticari iş birliği ve marka lisans anlaşmaları kesintiye uğramayacak. Beko Europe, mevcut anlaşmalar çerçevesinde Avrupa pazarında Whirlpool markalı ürünlerin üretimine ve pazarlamasına devam edecek.

Stratejik hamle sadece Beko Europe'un devralınmasıyla sınırlı kalmadı. Arçelik, finansal ve ortaklık yapısını etkileyen iki kritik gelişmeyi daha duyurdu.

Arçelik'in 2022 yılında Whirlpool'un Rusya operasyonlarını satın almasından doğan uzun vadeli ödeme yükümlülükleri, taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında tamamen sonlandırılıyor. Böylece bu satın almadan kaynaklı mevcut ve potansiyel tüm borç yükü ortadan kalkmış olacak.

Anlaşmanın bir diğer ayağı olarak Whirlpool EMEA Holdings LLC, Arçelik'in geri alınmış paylarından, şirket sermayesinin yüzde 2,9’una denk gelen hisseleri devralacak. Ancak bu devir işlemi, Arçelik'in mevcut kontrol gücünde veya yönetim kurulu yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.