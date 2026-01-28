Koç Holding bünyesinde yer alan Otokar, zırhlı araç üretimi için Romanya'daki ortak olduğu şirketin hisselerini 85 milyon Euro'ya (4 milyar 250 milyon TL) satın aldı.

SATIN ALIMI YAPILDI

Tek Referans'ta yer alan habere göre; Koç Holding şirketi Otokar’dan yeni hamle geldi. Otokar, Romanya'da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. şirketinin sermayesinin yüzde 96,77'sini temsil eden payları devralması amacıyla mutabakat zaptını imzaladı.

Pay alım bedeli de 87 milyon 838 bin 773 Euro olarak belirlendi. Edinimi öngörülen yüzde 96,77 oranındaki pay için bu rakam 85 milyon Euro’ya denk geldiği belirtildi.

Ortaklığın tamamlanma tarihi ise Nisan 2026 sonu olarak aktarıldı. Automecanica, Otokar SRL'nın iş ortaklığı Sisteme Aparare Romania (SAROM) S.R.L sermayesini temsil eden payların yarısına sahip.

1 MİLYAR 880 MİLYON TL CEZA YEMİŞTİ

Koç Holding bünyesindeki Otokar, geçtiğimiz hafta Romanya Silahlı Kuvvetleri için 1059 adet 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araç (TTZA) üretimini kapsayan anlaşmada yaşanan gecikme nedeniyle Türk Lirası bazında 1 milyar 880 milyon TL ceza yemişti.