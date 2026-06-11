Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de bankacılık sektörünün kripto varlıklara olan ilgisi hız kesmeden büyürken, Garanti BBVA ve Akbank’ın ardından bir dev hamle de Koç Grubu iştiraki Yapı Kredi’den geldi.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bankanın "kripto varlık saklama kuruluşu" olarak faaliyet gösterebilmesine yönelik talebini olumlu karşıladığını duyurdu. Ayrıca söz konusu karar SPK’nın haftalık bülteninde yayınlandı.

Yapı Kredi'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SPK tarafından Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği çerçevesinde bankamızın kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir. Gerekli koşullar tamamlanarak yetki belgesi alınması için ilgili başvurular yapılacaktır."

SIRADA YETKİ BELGESİ VAR

SPK'nın bu kararı, Yapı Kredi'nin kripto varlık saklama hizmeti sunabilmesi için tek başına yeterli değil. Bankanın hizmete başlayabilmesi için mevzuat kapsamında belirlenen teknik, operasyonel ve idari şartları yerine getirerek nihai yetki belgesini alması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Yapı Kredi, müşterilerine kurumsal güvence altında kripto varlıkların saklanmasına yönelik hizmet sunabilecek.