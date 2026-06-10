Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasının Diyarbakır'daki bayisine silahlı saldırı düzenlendi.

İş insanı Rahmi Koç'un, bir hastane açılışı sırasında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu ortamda anlattığı ve büyük tepki çeken fıkrasının ardından İstanbul’da iki, Antalya’da bir Otokoç şubesine ve silahlı saldırı düzenlenmişti. Diyarbakır’da ise yine Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmişti.

3. SALDIRI

,Diyarbakır'daki üçüncü saldırı, bu sabah saatlerinde Koç Grubuna ait Otokoç araç bayisine düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

ESENYURT'TA DA YAPI KREDİYE SALDIRI

Koç grubu silahlı saldırı altındayken, sabah saatlerinde bir Yapı Kredi şubesinin de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi