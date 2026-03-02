Madison Square Garden’da oynanan karşılaşmada Mikal Bridges 25 sayı, Jalen Brunson 24 sayıyla öne çıktı. Karl-Anthony Towns 12 sayı 14 ribaunt, Josh Hart ise 10 sayı 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Mart ayına yenilgiyle başlayan Spurs, son bir ayda en az 10 maç oynayıp hepsini kazanan ve her karşılaşmada en az 110 sayı üreten NBA tarihinin ilk takımı unvanını kaybetti. Spurs cephesinde Victor Wembanyama 25 sayı 13 ribaunt 4 blokla oynarken, Devin Vassell 18, Stephon Castle 13 sayı buldu.

LAKERS FARKA GİTTİ

Los Angeles Lakers, kendi sahasında Sacramento Kings’i 128-104’lük net skorla geçti.Lakers’ta Luka Doncic 28 sayı 9 asist 5 ribaunt, LeBron James 24 sayı 5 asistlik performans sergiledi.

Austin Reaves ve Deandre Ayton 12’şer sayıyla katkı verdi.Kings tarafında Nique Clifford 26 sayı 7 ribaunt, Maxime Raynaud 16 sayı 13 ribaunt, Russell Westbrook ise 14 sayıyla mücadele etti.