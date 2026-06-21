2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle birlikte erken veda eden Türkiye futbol kamoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı.

JURGEN KLOPP TÜRKİYE'NİN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRDİ

Turnuva öncesi 'dark horse' nitelendirmesi yapılan A Milli Takım'ın iki maçta ortaya koyduğu performans beklentilerin çok uzağında kaldı.

Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar'ın bu beklenmedik başarısızlığının sebeplerini Alman futbolunun modern dönemdeki en önemli figürlerinden Jürgen Klopp değerlendirdi.

Borussia Dortmund ve Liverpool'un efsane teknik direktörü Klopp, Türkiye'nin neden turnuvaya erken veda ettiğine dair düşüncülerini Dünya Kupası'nda yorumculuğunu yaptığı Alman kanalı Magenta TV'ye paylaştı.

'BÜYÜK BİR ACI ÇEKTİKLERİNİ BİLİYORUM'

Klopp'un Türkiye yorumu şöyle:

"Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde elbette pek çok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu an ne kadar büyük bir acı çektiklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum.

'KESİNLİKLE ÇOK İSTEDİLER'

Şimdi herkes 'Neden?' sorusunu soruyor. Bazıları 'Yeterince istemediler' diyebilir ama bence maçları izleyen herkes bu iddiayı anında yalanlayabilir; çünkü her şeylerini ortaya koymayı kesinlikle çok istediler.

'BASKI ASIL PLANI UNUTTURDU'

Ancak üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı tamamen unutursunuz. Çünkü hücumda ne yapıyorsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir; ancak o zaman sahada tam bir özgürlüğe kavuşursunuz.

'SAHADA KENDİLERİ GİBİ DAVRANAMADILAR'

Onlar bunu yapamadılar. Zaten maça odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yemişlerdi. Sonuç olarak üzerlerindeki baskı o kadar büyüdü ki, artık sahada kendileri gibi davranamadılar."