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Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dikkat çeken bir çalışmaya imza atacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, taç atışları konusunda uzmanlaşan Danimarkalı antrenör Thomas Gronnemark ile Bolu kampında çalışacak.

Gronnemark, Pendikspor'un futbolcularına ve teknik ekibine taç atışlarının hem hücum hem de savunma boyutları üzerine özel eğitimler verecek.

LIVERPOOL, TRABZONSPOR VE ARSENAL'DE ÇALIŞTI

Thomas Gronnemark, kariyerinde Avrupa futbolunun önemli kulüplerine danışmanlık yaptı.

Danimarkalı antrenör, 2018-2023 yılları arasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da taç atışı antrenörü olarak görev aldı.

Süper Lig'de daha önce Abdullah Avcı döneminde kısa bir süre Trabzonspor'da da görev alan Gronnemark, 2025-2026 sezonunda ise Mikel Arteta'nın Arsenal'inde çalıştı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde edindiği deneyimi bu kez Pendikspor'a aktaracak olan Gronnemark, Bolu kampında kırmızı-beyazlıların taç organizasyonları üzerine çalışmalar gerçekleştirecek.