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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasından dolayı görevden alındı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından açıklama yapan Arıklı, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı’na dilekçe vereceğini daha önce açıkladığını hatırlattı.

Bu açıklamasından yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra Başbakan Ünal Üstel’in kendisini aradığını belirten Arıklı, Üstel’in kendisine, “Soruşturmanın selameti açısından seni görevden almak zorundayım” dediğini aktardı. Arıklı, “Bu benim aslında iki yıldan beridir beklediğim bir fırsattı. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Başbakan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Arıklı, hükümet içerisinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman istifanın eşiğine geldiğini ancak çeşitli mercilerden gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçtiğini söyledi. Arıklı, “Sayın Başbakan şimdi bana bu fırsatı verdi” dedi.

'NAAŞLAR BULUNANA KADAR AÇIKLAMA YAPMA NİYETİNDE DEĞİLİZ'

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 19 kişinin halen arandığını hatırlatan Arıklı, bu süreçte siyasi tartışma yaratmak istemediklerini belirtti. Arıklı, “Bu birkaç gün için, ta ki naaşlar bulunana kadar herhangi bir açıklama yapma niyetinde değiliz. Netice itibarıyla hükümetten çekiliyoruz.” ifadelerini kullandı.