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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirası mevduatlardaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarıyla birlikte ters dolarizasyon sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveninin etkisiyle Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payının yaklaşık yüzde 62'ye yükseldiğini belirterek, bunun son 11 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.

KKM'DE SONA DOĞRU

Bakan Şimşek'in paylaştığı verilere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi Ağustos 2023'teki 3 trilyon 408 milyar liradan Temmuz 2026 itibarıyla yaklaşık 200 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'nin toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 26,2 seviyesinden sıfıra yakın düzeye indi.

Aynı dönemde Türk lirası mevduatın toplam mevduatlar içindeki payı ise yüzde 31,6'dan yüzde 61,7'ye yükseldi.

Şimşek, açıklamasında, "Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.