ASELSAN tarafından geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti, Baykar üretimi Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’na entegre edildi. Sistem, gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

Açıklamada, entegrasyonun KIZILELMA’ya görev sırasında önemli bir kuvvet çarpanı kazandırdığı vurgulandı.

360 DERECE KORUMA

FEWS-U’nun 360 derece kapsama, yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti ile hızlı tehdit tespit ve teşhis kabiliyetlerine sahip olduğu belirtildi.

Sistem, hava aracını hedef alan radar tehditlerini algılayarak uygun karşı tedbirleri devreye alıyor.

MODERN HARP SAHASINA UYGUN TASARIM

FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, modern hava harp sahasında insansız platformların hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla geliştirildi.

İnsansız hava araçlarının ihtiyaç ve kısıtlarına göre uyarlanan sistem, entegre yapısıyla platforma kapsamlı bir elektronik koruma sağlıyor.