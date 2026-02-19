SARSILMAZ’ın açıklamasına göre, ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma ortaklığında üretilen Türkiye’nin ilk insansız silahlı deniz aracı (SİDA) ULAQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’ndaki Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni’nde teslim edildi. ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından tasarlanan 12,7 mm marin tipi UKSS ile göreve başladı.

Kamu ve özel sektörün stratejik ortaklığıyla yeni bir aşamaya ulaşan Türk savunma sanayisi, kara platformlarında kazandığı operasyonel deneyimi deniz ortamına başarıyla taşıyor. BEST DEFENCE, marin tipi UKSS çözümleriyle Türk deniz unsurlarının caydırıcılığını ve etkinliğini güçlendiriyor.

Sistemin çekirdeğinde deniz koşullarına özel geliştirilen SAR 127 MT silahı yer alıyor. Aynı platform 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabiliyor. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde farklı silah tiplerine hızlı geçiş yapılabiliyor.

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için 1000 mermi kapasiteli sistem, kompakt tasarımıyla hem yeni inşa edilen hem de mevcut deniz araçlarına kolay entegrasyon imkânı sunuyor.

BEST DEFENCE’in marin tipi UKSS’leri, yapay zeka tabanlı hedef tespiti, sınıflandırma ve takip yetenekleriyle dikkat çekiyor. Deniz, kara ve hava hedefleri operatör onayıyla yüksek doğrulukla etkisiz hale getirilebiliyor.

Deniz kaynaklı titreşim ve platform hareketlerinden etkilenmeyen stabilize görüntü ve veri akışı sayesinde, hareket halindeki platform ve hedef senaryolarında bile üstün isabet sağlanıyor. Açık mimari yapısı farklı savaş yönetim sistemleriyle uyumlu çalışmayı mümkün kılarken, kullanıcı taleplerine göre özelleştirme esnekliği de taşıyor.

BEST DEFENCE, güçlü araştırma-geliştirme altyapısı ve saha birikimiyle kara platformlarındaki başarısını deniz ortamına aktarıyor. Marin tipi UKSS ailesini sürekli genişleten şirket, Türkiye’nin “mavi vatan” stratejisine yerli, akıllı ve bütünleşik çözümlerle destek olmayı amaçlıyor.