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Kızıldeniz ve Arap Yarımadası çevresinde artan güvenlik riskleri, Türkiye’ye yapılan deniz taşımacılığına yeni bir maliyet olarak yansıdı. Mediterranean Shipping Company (MSC), Asya çıkışlı ve Doğu Akdeniz ile Karadeniz limanlarına ulaşan yükler için iki ayrı ek ücret uygulamasını hayata geçirdi.

15 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyatlandırmada Türkiye’deki 13 liman da kapsama alındı.

13 LİMAN LİSTEDE

MSC’nin açıkladığı uygulama; Aliağa, Antalya, Evyap, Gebze, Gemlik, Giresun, İskenderun, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon limanlarına yapılan sevkiyatları kapsıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Batum, Burgaz, Köstence, Odesa, Poti ve Varna gibi bölgedeki önemli limanlar da yeni fiyatlandırmaya dahil edildi.

KONTEYNER BAŞINA 182 DOLARA ÇIKIYOR

Yeni tarifeye göre Asya’dan kapsamdaki limanlara taşınan yüklerden TEU, yani 20 ayaklık konteyner başına 55 dolar Korsanlık Riski Ek Ücreti alınacak.

Buna 36 dolarlık Süveyş Kanalı Ek Ücreti de eklenecek. Böylece toplam ek maliyet TEU başına 91 dolara ulaşacak.

40 ayaklık standart bir konteyner iki TEU olarak hesaplandığı için ödenecek ilave tutar 182 doları bulacak. Uygulamanın yeni bir duyuru yapılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

MALİYETİN ARKASINDA GÜVENLİK RİSKLERİ VAR

Kızıldeniz güzergâhındaki güvenlik sorunları ve korsanlık tehdidi, deniz taşımacılığında rotalardan sigorta maliyetlerine kadar birçok kalemi etkiliyor. Bölgede artan riskler nedeniyle yakıt tüketimi, transit süreleri ve operasyon giderleri de yükseliyor.

Süveyş Kanalı-Kızıldeniz hattının Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olması, buradaki gelişmelerin uluslararası taşımacılık maliyetlerine doğrudan yansımasına neden oluyor.

100 TEU'DA 9 BİN 100 DOLAR

Yeni ücretlerin yüksek hacimli ithalatta oluşturacağı maliyet daha belirgin olacak. Örneğin 100 TEU'luk bir sevkiyat için yalnızca söz konusu iki ek ücretin toplamı 9 bin 100 dolara ulaşacak.

Özellikle Asya’dan makine, elektronik, tekstil ham maddesi ve otomotiv aksamı ithal eden şirketler açısından ek ücretlerin tedarik zinciri maliyetlerini artırması bekleniyor.