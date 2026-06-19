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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken evlendirerek cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Gümüşel, cezaevinden çıkışı sırasında cemaat mensupları tarafından tekbirlerle karşılandı.

Timur Soykan, Yusuf Ziya Gümüşel’in Cübbeli Ahmet ile buluştuğu videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Soykan paylaşımında, “6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet ile böyle buluştu. Cübbeli, yaptığı iki mühim görüşme sayesinde Yusuf Ziya Gümüşel’in tahliye edilmiş olabileceğini açık açık yazmıştı. Cübbeli Ahmet 8 Haziran’da Erdoğan ile görüşmüş ve fotoğraf paylaşmıştı. Yusuf Ziya Gümüşel’in Cübbeli’ye gösterdiği hürmet bunun için. H.K.G.’nin ahı üzerinizde kalsın.” ifadelerine yer verdi.

Toplam 3 sanığın yargılandığı ve mahkumiyet kararlarının çıktığı davada tutuklu bulunan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "sağlık sorunları" öne sürülerek salınmasına hükmedildi. Mahkeme, tahliye kararı doğrultusunda Gümüşel hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in tahliye edilmesi cemaat içinde memnuniyetle karşılanırken, kamuoyunda tepkilere yol açtı. İsmailağa Cemaati figürlerinden "Cübbeli Ahmet" lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, gelişmeyi büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etti. Ünlü, bu süreçteki yayınları nedeniyle iktidara yakın yayın organlarından Yeni Şafak gazetesine de teşekkürlerini iletti.

Söz konusu istismar skandalını haberiyle Türkiye gündemine taşıyan BirGün yazarı Timur Soykan ise tahliye kararına sert tepki gösterdi. Soykan, "6 yaşındaki çocuğu değil istismarcıları savunan bu karanlığa yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.