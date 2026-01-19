Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Ankara'da gerçekleşen ve miras hukukunda dönüm noktası niteliği taşıyan bir davada, babasından kalan 1 milyar liralık servetten mahrum bırakılan kız evlat, hukuk mücadelesini kazandı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinin tanınmış iş insanlarından Zeki Taşdemir'in 2020 yılındaki vefatının ardından, kızı Medine Akdemir babasının devasa mal varlığının tamamının iki erkek kardeşine devredildiğini tespit etti.

Babasına ait çok sayıda gayrimenkulün ve akaryakıt istasyonunun şüpheli yöntemlerle el değiştirdiğini fark eden Akdemir, kendisinden mal kaçırıldığı iddiasıyla yargı sürecini başlattı.

Yapılan incelemeler ve hazırlanan bilirkişi raporları sonucunda, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığının, üçüncü şahıslar üzerinden yapılan muvazaalı (danışıklı) satışlarla erkek çocuklara aktarıldığı delilleriyle ortaya konuldu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, miras haklarını çiğneyen bu devir işlemlerini haksız bularak emsal teşkil edecek bir karara imza attı ve söz konusu tapuların iptaline hükmetti. Bu kararla birlikte, kız evladın miras dışı bırakılmasına yönelik yapılan "miras oyunu" bozulmuş oldu.