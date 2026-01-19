Emekliye promosyon müjdesi... Bankalardan yeni hamle

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yapılan yüzde 12,19 oranındaki zammın ardından, bankacılık sektöründe promosyon rekabeti kızıştı.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yapılan yüzde 12,19 oranındaki zammın ardından, bankacılık sektöründe promosyon rekabeti kızıştı.
Bankalar, güncel maaş aralıklarına göre ödeme listelerini revize ederek yeni şartlarını duyurdu.
Yapılan güncellemelerle birlikte, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için promosyon tutarları 18 bin TL ile 26 bin TL bandına çekildi.
Maaş miktarı arttıkça bankaların sunduğu teklifler de şu şekilde çeşitlendi:
22.000 TL - 24.999 TL arası maaş alanlar: 2026 yılı itibarıyla 22 bin TL'den başlayan ve 32 bin TL'ye kadar ulaşan ödemeler alabilecek.
25.000 TL - 29.999 TL arası maaş alanlar: Banka kampanyalarına göre 27 bin TL ile 38 bin TL arasında değişen tutarlardan faydalanabilecek.
30.000 TL ve üzeri maaş alanlar: Promosyon ödemeleri 32 bin TL'den başlayarak 45 bin TL seviyesine kadar çıkacak.
35.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 50 bin TL'ye kadar nakit promosyon alma imkanına sahip olacak.
60 Bin TL Detayı ve Ek Avantajlar:
Bankaların rekabetinde "60 bin TL" sınırı kritik bir eşik haline geldi. Sektör temsilcileri, ana promosyon tutarlarına ek olarak sunulan avantajlarla bu rakamın aşılabileceğine dikkat çekiyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde şu ifadelere yer verildi:
"Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL’nin de üzerine çıkarabilir."
Ayrıca uzmanlar, emeklilerin bu süreçte bankalarla pazarlık yapmasının önemine değinerek şu uyarıyı paylaştı:
"Emekli son bir defa bankalara gidip bu pazarlığı yapmalı. Bundan sonra çok daha fazla artışlar olmayacak."
Emekli maaşı promosyonlarına dair yeni ve daha kapsamlı tekliflerin, önümüzdeki günlerde bankalar tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyurulmaya devam etmesi bekleniyor.