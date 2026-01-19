Dün Menzil Tarikatının İzmir'de toplu tövbe seansı adına yaptığı gövde gösterisi, vatandaşların milli güvenlik konusundaki endişelerini artırdı. Gazeteci Murat Ağırel yaşanan olaylara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ağırel "Dün FETÖ için uyarmıştık, dinlemediniz.

Bugün bir başka tarikat için yeniden uyarıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ağırel, paylaşılan görüntülerde Askeriyeden ve diğer bakanlıklardan kamu görevlilerinin yer almasının bireysel inanç meselesini çoktan aştığını dile getirdi. Devletle iç içe geçmiş bu tip yapıların nelere yol açtığını 15 Temmuz'da acı bir şekilde tecrübe ettiğimizi belirten Ağırel, "İslamiyet ile hiçbir ilgisi olmayan sözde tövbe törenleri düzenleyen, milyarlarca liralık servete sahip bir holding gibi hareket eden bu yapıya; kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin destek vermesi, laik hukuk devleti ilkesine ve Anayasaya açıkça aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Süreç bölücü terör örgütüne güç veriyor

Sorunun sadece tarikatlar olmadığı, yürütülen süreçte terör örgütünün de küstahça tavırlarını artırdığını söyleyen Ağırel, "Twitter’da iki satır eleştiri yazan, sokak röportajında düşüncesini dile getiren yurttaşlar hakkında anında soruşturma başlatan ya da başlattıran devlet yetkilileri ve siyasetçilere sormak gerekiyor: Anayasamız kaldırıldı mı? TBMM’de şerefiniz ve namusunuz üzerine okuduğunuz yemin ne içindi?" sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

Dün FETÖ için uyardık dinlemediniz...

Murat Ağırel son olarak devlet yetkililerine seslenerek yazısını "Dün FETÖ için uyarmıştık, dinlemediniz. Bugün bir başka tarikat için yeniden uyarıyoruz" sözleriyle tamamladı.

Tarikat üyeleri Laik Cumhuriyete meydan okuyor

Bazı Menzil tarikatı mensupları, sosyal medya hesaplarından “İzmir’de bu gece laiklik dönemi bitmiştir. Artık bu saatten sonra Sultan Saki hazretlerinin dönemi başlamıştır” paylaşımları yaparak anayasal düzeni tehdit edici ifadeler kullandılar.