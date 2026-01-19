ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden tam not aldı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda başarılı performanslar ilgiyle takip edildi.
Kim Milyoner Olmak İster’de unutulmaz alfabe faciası: Arife’ye seyirci Jokerine güvenmek pahalıya patladı
Yarışmacı Arife Demirci, alfabe sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırtmayı başardı. İşte programa damga vuran o anlar!
Program, her zamanki gibi reyting rekorları kırmaya devam etti. Oktay Kaynarca’nın enerjik sunumuyla ilerleyen Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken performanslar sergilendi.
Arife Demirci isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını oldukça rahat geçti.Ancak üçüncü soruda verdiği cevap büyük şaşkınlık yarattı.
7500 TL’lik üçüncü soru şöyleydi: “29 harfli Türk alfabesinde 21 tane 'ünsüz harf' varken kaç tane 'sessiz harf' vardır?”
Heyecanına yenik düşen yarışmacı, önce seyirci jokerini kullandı.
Seyircilerin yüzde 56’sı B-8 cevabını işaret etti.
Yarışmacı da seyircilerin önerdiği cevabı verdi.
Doğru cevabın C-21 olduğu ortaya çıkınca büyük şok yaşadı.
Yarışmacı 5 bin TL kazanarak programa veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye'de ATV kanalında yayınlanan, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın (Kim Milyoner Olmak İster?) Türk versiyonudur.
Program, genel kültür, tarih, bilim, coğrafya, spor gibi geniş yelpazede sorularla yarışmacıların bilgi birikimini test eder ve büyük para ödülleri kazandırır.
Türkiye'de ilk kez 2001 yılında Star TV'de yayınlanmaya başladı (Kenan Işık sunumuyla).
2 Ağustos 2011'den beri kesintisiz ATV'de yayınlanıyor ve Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programlarından biri haline geldi.
Uzun yıllar Kenan İmirzalıoğlu sundu. Daha sonra Oktay Kaynarca devraldı ve halen (2026 itibarıyla) sunuculuğunu sürdürüyor. Program, Oktay Kaynarca'nın enerjik ve samimi tarzıyla büyük beğeni topluyor.
Format ve Kurallar
Yarışmacı, 15 soruluk bir merdiven yapısında ilerler.
Her soru doğru cevaplandıkça ödül miktarı katlanarak artar.
5.000.000 TL (bazı dönemlerde değişiklik gösterebiliyor).
Genellikle 1.000 TL, 15.000 TL ve 150.000 TL gibi seviyelerde "garanti" kazanılır; bu noktalardan sonra yanlış cevap verilse bile o seviyenin ödülü alınır.
Yarışmacı 4 joker kullanabilir:
Yüzde 50: Yanlış iki şık elenir.
Seyirci: Seyircilerin oyları gösterilir.
Telefon: Bir arkadaş aranır.
Çift cevap (bazı versiyonlarda): Bir kez daha cevap hakkı.
Yarışmacı istediği soruda çekilebilir ve o ana kadarki ödülü alır.
Program ATV'de Pazar akşamları 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Oktay Kaynarca sunuculuğunda sürüyor; son dönemde bazı yayın ertelemeleri (spor müsabakaları nedeniyle) olsa da, yeni bölümler fragmanlarla duyuruluyor (örneğin 18-19 Ocak 2026 civarı bölümler yayınlandı).
Program hâlâ reyting rekorları kıran, duygusal anlar, şaşırtıcı sorular ve büyük ödüllerle izleyicilerin favorisi.