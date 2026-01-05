Türkiye’de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren miras intikal süreçlerinde, yüksek işlem maliyetlerini ve bürokratik engelleri azaltacak yöntemler netleşti. Mevzuatta yer alan düzenlemelere göre, mirasçılar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde, noter onayı veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın taşınmaz devri gerçekleştirilebiliyor.

NOTER MASRAFINA 'RIZA-İ TAKSİM' ÇÖZÜMÜ

Miras hukuku çerçevesinde mülk paylaşımı yapacak olan kardeşlerin en büyük gider kalemlerinden biri olan yüksek noter harçları, Tapu ve Kadastro mevzuatındaki 'Rıza-i Taksim' yöntemiyle aşılıyor. Tüm mirasçıların ortak karara varması durumunda, doğrudan Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvurularak veya e-Devlet/WebTapu üzerinden yetkilendirme yapılarak işlemler tamamlanabiliyor. Tapu memuru huzurunda imzalanan paylaşım sözleşmesi resmi belge yerine geçerek, vatandaşları ek masraf yükünden kurtarıyor.

ANLAŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK ZORUNLULUĞU

Kardeşler arasında uzlaşma sağlanamayan durumlarda ise yargı süreci öncesinde yeni bir dönem başladı. Adalet reformları kapsamında, mülkiyetin sonlandırılması anlamına gelen 'İzale-i Şüyu' davalarından önce "Zorunlu Arabuluculuk" mekanizması devreye alınıyor. Bakanlık verilerine göre, pek çok uyuşmazlık mahkemeye taşınmadan arabulucu masasında çözüme kavuşturularak hem zaman kaybının hem de yüksek dava giderlerinin önüne geçiliyor.

TARIM ARAZİLERİNDE '2 YIL' SINIRI VE ŞUFA HAKKI

Hisseli tapularda mülkiyet yapısını koruyan 'Şufa Hakkı' (Ön Alım Hakkı), bir paydaşın payını üçüncü kişilere habersiz satması durumunda diğer mirasçılara tapuyu geri alma imkanı tanıyor. Öte yandan, tarım arazilerinin verimli kullanımı için yeni bir uygulama gündemde. Anlaşmazlık nedeniyle üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiraya verilecek. Elde edilen kira geliri ise doğrudan mirasçıların banka hesaplarına yatırılacak.

Uzmanlar, hak kayıplarının yaşanmaması ve devlet müdahalesiyle karşılaşılmaması adına miras intikal işlemlerinin bekletilmeden, mevcut kolaylaştırıcı yöntemlerle tamamlanması gerektiğini hatırlatıyor.