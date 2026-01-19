İstanbul'a kar geri döndü: Bazı ilçeler beyaza büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyorİstanbul'da kar yağışı birçok ilçede gücünü korurken, Valilik saat 10.00 itibarıyla ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı.
İstanbul kar altında kaldı. Yoğun yağış trafiği felç etti, ağır vasıta ve kurye yasağı geldi, İETT otobüsleri yolda kaldı, trafik yüzde 81'e fırladı.
17 Ocak akşamı karla karışık yağmur olarak başlayan, dün ise tamamen kar şeklinde devam eden yağış, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar etkili oluyor; bazı ara sokaklar kapanmış durumda.
Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Özellikle Arnavutköy-Habipler Yolu'nda sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.
Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolları açmaya çalışıyor.
Kar yağışı ulaşımı ciddi şekilde aksatıyor. Sultangazi'de çok sayıda İETT aracı yolda kaldı.
Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde 4-5 km'lik araç kuyruğu oluştu. Sefaköy Tepeüstü'nde bazı araçlar kayarak kazaya karıştı.
Halkalı Gümrük Yolu'nda uzun kuyruklar gözlendi. Esenler Gazi Caddesi'nde İETT otobüsleri ilerleyemedi.
Ümraniye ve Beykoz'da görüş mesafesi yer yer çok azaldı. Üsküdar'da bazı otobüsler arıza ve yağış nedeniyle durdu; Esatpaşa-Üsküdar seferinde yolcularla şoför arasında tartışma çıktı.
Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki bir viyadük tamamen trafiğe kapatıldı.
Haftanın ilk iş gününde karın etkisiyle trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 81'e ulaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantılarında sürücüler güçlük çekiyor. D-100 ve TEM otoyolunun birçok noktasında yoğunluk var.
İşe gitmek isteyenler tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında büyük kalabalık oluşturdu. İBB Cep Trafik Haritası'na göre saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası yüzde 78, Anadolu Yakası yüzde 85, kent geneli yüzde 80 seviyesinde trafik yoğunluğu ölçüldü.
Anadolu Yakası'nda D-100 Bostancı-Maltepe ve Pendik-Tuzla arası, TEM Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk sürüyor.