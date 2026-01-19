Yeniçağ Gazetesi
19 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul
Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

Yapay zekadan sağlığa, finanstan savunma sanayine kadar pek çok alanda ortaya çıkan yeni iş fırsatları sayesinde artık çok yüksek maaşlar elde etmek mümkün hale geldi. 2026 yılında bazı meslekler, aylık 250 bin TL'ye ulaşan ücretleriyle öne çıkıyor. İşte geleceğin en kazançlı meslekleri…

Taner Yener Taner Yener
Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

Yıllardır “garanti meslek” diye bilinen birçok geleneksel iş kolu, yerini yenilikçi ve yüksek gelir getiren alanlara bırakıyor.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

Uzmanların vurguladığı bu meslekler, sadece etkileyici maaşlarıyla değil, sağladıkları geniş kariyer imkanlarıyla da fark yaratıyor.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

2026'da aylık 250 bin TL'ye varan kazanç sunan 20 mesleği sizin için listeledik.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

1 - Prompt Mühendisi (AI Fısıldayıcısı): Yapay zeka modellerinden en verimli çıktıları elde etmek için en etkili komutları ve sorguları tasarlayan, kod yazmadan teknoloji dünyasının en popüler mesleklerinden biri.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

2- AI Etik ve Uyum Denetçisi: Yapay zekâ sistemlerinin karar alma süreçlerini yasal düzenlemeler, etik ilkeler ve insan hakları açısından inceleyen, hukuk ile ileri teknolojinin kesişimindeki hibrit uzmanlık rolü.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

3-Siber Güvenlik Analisti: Şirketlerin ve bireylerin dijital varlıklarını siber tehditlere karşı koruyan, etik hacker becerilerine sahip stratejik güvenlik uzmanları.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

4-Büyük Veri (Big Data) Dedektifi: Devasa ve karmaşık veri setleri arasından şirketlere rekabet avantajı sağlayacak gizli pattern'leri ve değerli içgörüleri ortaya çıkaran veri analitiği uzmanları.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

5-Bulut Bilişim (Cloud) Mimarı: Kuruluşların tüm altyapı, uygulama ve veri operasyonlarını güvenli, ölçeklenebilir bulut sistemlerine taşıyan ve yöneten ileri seviye mühendisler.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

6-Metaverse/VR Deneyim Tasarımcısı: Sanal gerçeklik ve metaverse ortamlarında dijital ofisler, mağazalar, eğitim alanları ile etkinlik mekanları tasarlayan yaratıcı mimarlar.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

9- Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni: Yüksek irtifada ve zorlu saha koşullarında rüzgâr türbinlerinin bakım, onarım ve performans optimizasyonunu gerçekleştiren teknik uzmanlar.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

8-Yenilenebilir Enerji Mühendisi: Güneş, rüzgâr ve özellikle 2026'da hızla yükselen hidrojen enerjisi teknolojileri üzerine proje geliştiren, tasarım ve optimizasyon yapan mühendisler.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

10- Güneş Paneli (PV) Kurulum Uzmanı: Konutlardan sanayi tesislerine kadar güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, montajı ve devreye alınmasını sahada üstlenen uzman teknisyenler.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

11- Biyoinformatik Uzmanı: Genetik ve biyolojik verileri yapay zekâ araçlarıyla işleyerek kişiselleştirilmiş ilaç, tedavi protokolleri ve genetik tanı yöntemleri geliştiren disiplinlerarası bilim insanları.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

12-Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Asistanı: Yaşlanan nüfusun artmasıyla talebi %40 oranında yükselen, teknoloji destekli (akıllı cihazlar ve uzaktan izleme) evde bakım ve sağlık hizmeti sunan profesyoneller.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

13-Robotik Cerrahi Operatörü: Da Vinci gibi ameliyat robotlarını kumanda eden veya bu sistemlerin teknik kurulumu, kalibrasyonu ve bakımını gerçekleştiren uzman sağlık personeli.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

14-Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Uzmanı: Yaşlı bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla teknolojik yardımcılar ve kişiye özel bakım programları tasarlayan danışmanlar.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

20-Fintech Danışmanı (Dijital Varlık Yönetimi): Kripto para, NFT, blockchain tabanlı varlıklar ile geleneksel finansal enstrümanları birleştirerek portföy yönetimi ve yatırım stratejileri sunan yeni nesil finans uzmanları.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

16-Otonom Araç Bakım Teknisyeni: Sürücüsüz otomobiller, robotik kurye araçları ve otonom sistemlerin yazılım güncellemeleri ile mekanik/elektronik onarımlarını yapan uzman teknisyenler.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

17-Dijital Tarım Mühendisi (Dikey Çiftçilik): Şehir merkezlerindeki yüksek teknolojili dikey ve kontrollü ortam çiftliklerinde bitki üretimi, otomasyon ve verim optimizasyonunu yöneten ziraat mühendisleri.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

18-Akıllı Bina Sistem Entegratörü: Konut ve ticari binalarda IoT cihazlarını, enerji yönetimini, güvenlik sistemlerini ve otomasyonu bütünleşik şekilde kuran ve yöneten “geleceğin elektrik-elektronik uzmanları”.

Bu meslekleri seçen zengin oldu: 250 Bin TL maaş hayal değil: İşte kaçırılmaması gereken 20 meslek

19-Uzaktan Eğitim ve Dijital İçerik Küratörü: Bilgi kirliliğinin yoğun olduğu ortamda en kaliteli ve güncel eğitim içeriklerini seçip dijital platformlar için müfredat haline getiren uzmanlar.

Yeniçağ Gazetesi
