Beykoz Belediyesi, yerel tarımı canlandırmak ve kent genelinde sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi’nde tamamen belediyenin öz kaynakları kullanılarak tohumdan özenle yetiştirilen 625 bin adet kışlık sebze fidesi, düzenlenen törenle emektar çiftçilere teslim edildi.

Bölgedeki tarım arazilerinin kış sezonunda da aktif kalmasını hedefleyen bu anlamlı destek sayesinde, Beykoz tarlaları soğuk havalarda da yeşermeye ve kent ekonomisine katma değer sunmaya devam edecek.

Dağıtımı gerçekleştirilen kışlık fideler, bölgenin toprak yapısına ve iklim koşullarına en uygun sebze türlerinden seçildi. Çiftçilere ulaştırılan ürün gamı içerisinde yeşil kıvırcık, Akdeniz kıvırcığı, kara lahana, brokoli ve karnabahar gibi yüksek besin değerine sahip ve pazar değeri güçlü sebze çeşitleri yer alıyor.

Özellikle kış aylarında İstanbulluların taze ve sağlıklı sebze ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenecek olan bu fideler, Beykoz’un verimli topraklarında ürün dönüştürülerek sofralardaki yerini alacak.

Fidelerin çiftçilerle buluşturulması amacıyla Beykoz Köy Pazarı’nda geniş katılımlı bir dağıtım programı organize edildi. Yerel üretimin coşkusuna sahne olan programa Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve bölgede üretim yapan çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende çiftçilerin emeklerinin kent tanıtımına ve ekonomisine sunduğu katkı övgüyle vurgulanırken, katılımcılar Beykozlu üreticilerin azmini ve başarısını alkışlarla destekledi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, üreticilerin kent için taşıdığı değere dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Yaz sezonunda yetiştirilen kaliteli ürünlere değinen Gürzel, Beykozlu üreticiler sayesinde onların ürettiği lezzetli karpuzları alıp İstanbul'un her yerine taşıdıklarını belirtti. Her yerde bu karpuzların lezzetine bakıldığını ve vatandaşların üreticilere çok selamlar yollayarak emekleri için defalarca teşekkür ettiklerini ifade etti. Beykoz'un tanıtımında çiftçilerin gerçekten çok büyük bir kıymeti olduğunu vurgulayan Gürzel, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte çiftçileri alkışladıklarını ve emeklerine defalarca kez teşekkür ettiklerini söyledi.

Dağıtılan kışlık fideler hakkında detaylı bilgiler paylamayı sürdüren Başkan Vekili Gürzel, kasalarda yeşil kıvırcık, kara lahana, karnabahar, brokoli ve Akdeniz kıvırcığı bulunduğunu belirtti. Bu ürünlerin belediye olarak çok önem verdikleri ve bölgede üretimi sağlıklı bir şekilde devam eden ürünler olduğunu kaydeden Gürzel, hepsinin Beykoz'un bereketli topraklarıyla buluşacağını ve üreticilere kavuşmayı beklediğini dile getirdi.

Tarlaların kışın da boş kalmamasını, yetişmeye ve yeşermeye devam etmesini istediklerini vurgulayan Gürzel, çiftçilerin üretip kazanmasından gurur duyduklarını aktardı. Bugün dağıtılan küçük fidelerin birkaç ay sonra büyüdüğünde, ürüne dönüştüğünde ve sofralara ulaştığını gördüklerinde bu çalışmanın asıl mükafatını almış olacaklarını ifade eden Gürzel, tüm ekip arkadaşlarıyla bundan ciddi bir gurur duyacaklarını belirtti.

Beykoz Belediyesi olarak üreticilerin artan girdi maliyetlerini biraz olsun hafifletebiliyorlarsa ve bir karış daha toprağın ekilebilmesine vesile oluyorlarsa bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özlem Vural Gürzel, bunun en büyük iftihar kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Yaptıkları tarımsal destekleri sadece fide dağıtımı ile sınırlandırmadıklarını belirten Gürzel, kentteki tüm üretim kollarını kapsayan geniş bir destek ağı ördüklerini aktardı.

Bu kapsamda hayvancılıkla uğraşan üreticilere düzenli yem desteği sağlandığını, arıcılık faaliyetlerini sürdüren çiftçilere kovan ve teknik ekipman desteği sunulduğunu, deniz ve iç su balıkçılarına ise avlanma malzemesi desteği verdiklerini ifade etti. Beykoz Belediyesi, bu çok yönlü tarım ve hayvancılık politikalarıyla yerel üreticinin her an yanında yer alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmeyi sürdürüyor.