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Kaynak: AA / İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda toplam 105 bin 705 kişi çalışıyor. Bu çalışanların 105 bin 559'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 146'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

ÇALIŞANLARIN STATÜLERİ BELLİ OLDU

Açıklanan verilere göre KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan personelin statülere göre dağılımı şöyle:

4 bin 217 memur, 44 bin 403 sözleşmeli personel, 42 bin 682 kapsam içi işçi, 3 bin 930 kapsam dışı işçi

10 bin 473 geçici işçi Toplam istihdam içerisinde en yüksek grubu 44 bin 403 kişiyle sözleşmeli personel oluştururken, bunu 42 bin 682 kişiyle kapsam içi işçiler takip etti.

KİT'LERDE 105 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖREV YAPIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı ikinci çeyrek verileri, KİT'ler ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardaki toplam istihdamın 105 bin 705 kişi olduğunu ortaya koydu.

Veriler, kamu işletmelerinde çalışanların önemli bölümünün sözleşmeli personel ve işçi statüsünde bulunduğunu gösterdi.