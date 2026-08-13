Dünyanın tek kıtalararası triatlon organizasyonu olma unvanını elinde bulunduran İstanbul Boğaziçi Triatlonu, 16 Ağustos Pazar günü büyük bir heyecanla gerçekleştirilecek. Bu yıl altıncı kez düzenlenen dev yarışa, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık bin amatör ve profesyonel triatlet katılacak. İstanbul’un muazzam atmosferinde gerçekleşecek bu benzersiz organizasyon, spor turizmine ve kentin uluslararası tanıtımına devasa bir katkı sunmayı hedefliyor.

Zorluk derecesi yüksek parkurda kıtalararası bir mücadele verecek olan sporcular, üç temel disiplinde sınırlarını zorlayacak. Yarışmacılar ilk olarak 2,2 kilometrelik yüzme etabında mücadele edecek. Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arasında atılacak kulaçların ardından, sporcular Küçüksu Alanı üzerinde kurulan değişim bölgesine ulaşacak. Yüzme etabının tamamlanmasıyla birlikte Asya kıtasından Avrupa kıtasına uzanan 40 kilometrelik bisiklet etabına geçilecek.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Bisiklet etabında sporcular, tarihi İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde pedal çevirme ayrıcalığını yaşayacak. Bu özel etap kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yarış süresince araç trafiğine tek yönlü olarak tamamen kapatılacak. Sporcular iki kıta arasında güvenli bir şekilde pedal salladıktan sonra Küçüksu ile Çubuklu arasında belirlenen 10 kilometrelik koşu etabına başlayacak. Zorlu mücadele, bu son etap ile birlikte dereceye girenlerin belirlenmesiyle sona erecek.

BAŞLAMA KOMUTU ERKEN SAATLERDE VERİLECEK

Günün ilk ışıklarıyla birlikte start alacak olan heyecan dolu dev organizasyona protokol düzeyinde de önemli isimler katılım sağlayacak. Triatlon yarışının başlama komutu, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Sağlık, Ağız Bakım Ticari Operasyonları ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından verilecek. Sporcular şafak vaktinde Boğaz’ın serin sularına atlayarak unutulmayacak anlara imza atacak.

Organizasyonun uluslararası alandaki gücüne ve önemine vurgu yapan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İstanbul’un spordaki marka değerine dikkat çekti. Yalçınkaya yaptığı değerlendirmede, dünyanın tarih ve kültür başkenti İstanbul’a yakışır, uluslararası spor otoritelerinin de takdirini kazanmış, etki gücü yüksek bir organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Yalçınkaya ayrıca her yıl büyüyen ve katlanarak artan bir ilgi ile yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Organizasyon komitesi bu yıl katılımcılara farklı bir alternatif sunarak yarış yelpazesini genişletti. Triatlon disiplininin yanı sıra bisiklet etapını içermeyen ve sadece yüzme ile koşu etaplarından oluşan Aquatlon yarışı da programa eklendi. Bu kategoriyi tercih eden sporcular, 2,2 kilometre yüzme ve ardından gerçekleşecek 10 kilometre koşu parkurunda dayanıklılıklarını sergileme imkanı bulacak. Böylece organizasyon daha geniş bir sporcu kitlesine hitap ederek katılımcı sayısını artırmış olacak.

İstanbul Boğaziçi Triatlonu sadece bir spor yarışı olmanın ötesinde, kıtaları sporun birleştirici gücüyle buluşturan sembolik bir anlam taşıyor. Her geçen yıl organizasyon kalitesini artıran dev yarış, uluslararası camiada triatlon dünyasının en prestijli parkurlarından biri olarak kabul görüyor. Yüzlerce yabancı sporcunun katılımıyla İstanbul, sporda küresel bir çekim merkezi olma vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.