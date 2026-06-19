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Kaynak: DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, bir kişiyi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Olayın şüphelisi ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Emir T. isimli şüpheli, Sezer H.'nin bulunduğu binanın girişine geldi. Burada taraflar arasında yaşanan karşılaşmanın ardından Emir T., yanında bulunan silahla peş peşe ateş açtı.

VÜCUDUNA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu Sezer H. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Sezer H.'nin vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan Emir T., polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, saldırıyı eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi bulunduğunu düşündüğü için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polis kayıtlarına göre hem şüphelinin hem de yaralının daha önce çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.