Bin 200 yataklı dev şehir hastanesi şehrin göbeğine dikildi: 5 yıldır bekliyorlardı

"Çok büyük bir hastane"

Mahalle sakinlerinden Sevim Zengin, yapılan yatırımın çok büyük olduğunu belirtti. Farklı illere de hizmet verecek. Bizim bir hastamız olsa Samsun ve Trabzon'a gitmek zorunda kalıyorduk. İnşallah gerek kalmayacak. Çok büyük bir hastane, bir tarafından diğer tarafı görünmüyor" diye konuştu.