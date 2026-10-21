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Kaynak: AA / İHA

Kayseri-Ankara kara yolunda seyir halindeki bir sürücü, direksiyon başındayken bir anda fenalaşınca çareyi en yakın emniyet noktasına sığınmakta buldu. Aracını Kırşehir Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önüne çekip hızla dışarı çıkan sürücü, çevredeki polislerden acil yardım istedi.

Sürücünün nefes almakta güçlük çektiğini ve boğazına bir cisim kaçtığını fark eden duyarlı bir polis memuru, tereddüt etmeden duruma müdahale etti. Hızlıca Heimlich manevrası uygulayan polis, sürücünün nefes borusunu tıkayan şekerin dışarı çıkmasını sağladı. Kritik müdahale sayesinde sürücü yeniden rahatça nefes almaya başladı.

İSTASYON AMİRLİĞİNDE MİSAFİR EDİLDİ

Hayati tehlikeyi atlatmasının ardından istasyon amirliğinde bir süre misafir edilerek dinlendirilen sürücü, kendini tamamen toparladıktan sonra hayatını kurtaran Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine teşekkür ederek yoluna devam etti.

Emniyet mensubunun soğukkanlı ve hayat kurtaran o anları ise bölge trafik istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.