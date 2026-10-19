Kaynak: AA

Diyarbakır Yenişehir'de bir lokantada dün akşam yemek yiyen müşterinin nefes borusuna salatalık parçası kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken kişiyi fark eden lokanta çalışanı Serhat Yılmaz, müşteriye Heimlich manevrasını uyguladı. Salatalık parçası nefes borusundan çıkınca şahıs rahat nefes almaya başladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada, arkadaşlarının haber vermesi üzerine yanına gittiği müşterinin nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

HEMŞİRELİK MEZUNU

Yılmaz, şunları söyledi:

"Hemşirelik mezunu olduğum için hemen o an olayın ciddiyetinin farkına varıp öncelikle soğukkanlı şekilde sırt kısmına yavaşça yukarı doğru itelemeye ve vurmaya çalıştım. Cisim çıkmayınca Heimlich manevrasına yöneldim. Heimlich manevrasının da etkisini gayet görmüş olduk çünkü bir canın kurtarılmasına vesile olduk. Bu canın kurtarılmasına vesile olduğumuz için gurur duyuyoruz."