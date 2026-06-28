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Kaynak: İHA

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada; 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili A.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.