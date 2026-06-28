Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada; 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili A.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de 65 şişe kaçak içki ele geçirildi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada; 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada; 65 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Etiketler