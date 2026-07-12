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Kaynak: Haber Merkezi

Kırmızı renkten vazgeçmeyen, kıyafetlerinin yanı sıra yüzünü de kırmızıya boyayan Sultan Özcan, uzun yıllar boyunca Konya'nın en dikkat çeken ve en çok tanınan isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Özcan'ın kırmızı giyme alışkanlığı, boşandığı eşinin kırmızı kıyafetli bir kadın için "Ne kadar güzel" demesinin ardından başladı. O günden sonra sürekli kırmızı giymeyi tercih eden Özcan, zamanla Konya'nın sembol isimlerinden biri hâline geldi.

2006 yılında kendisine duygu durum bozukluğu teşhisi konulan Sultan Özcan'a yüzde 80 engelli raporu verildi. Her gün belirli bir saatte evinden çıkarak otobüsle şehir merkezine giden Özcan, özellikle Eski Garaj ile Aziziye Camii çevresindeki parklarda vakit geçiriyordu. Gün sonunda ise yıllardır tanıdığı esnaftan alışverişini yaptıktan sonra aynı düzen içinde evine dönüyordu. Bu yaşam alışkanlığını uzun yıllar sürdüren Özcan, kırmızı kıyafetleri ve güler yüzüyle Konya'nın kent hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

30 Haziran'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Sultan Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.