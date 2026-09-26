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Kaynak: İHA

Kaza, Alaca Emniyet Kavşağı'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre Yozgat yönünde ilerleyen N.T.'nin kullandığı 34 UJ 4428 plakalı kamyon, trafik ışıklarında durmayarak kavşağa girdi.

Bu sırada kavşaktan geçiş yapan N.K. yönetimindeki 19 LD 714 plakalı otomobil ile H.B.'nin kullandığı 55 UF 959 plakalı Volvo marka otomobile kamyon çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazanın kamyon sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

N.T.'ye idari para cezası uygulanırken sürücü belgesinin de 2 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi.