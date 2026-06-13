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İngiliz Konsolosluğu'nda gerçekleştirilen Tarabya British Schools mezuniyet töreni, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimleri bir araya getirdi. Çocuklarının mezuniyet heyecanını paylaşmak isteyen ünlü isimler geceye yoğun ilgi gösterdi.

Törene, Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu oğulları Kemal'in mezuniyet gururunu yaşamak için katıldı. Özcan Deniz de oğlu Kuzey'in bu özel gününde yanında yer aldı.

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile birlikte oğlu Yaman'ın mezuniyet sevincine ortak olurken, Emina Jahovic de küçük oğlu Yavuz ile etkinlikte boy gösterdi.

Geceye katılan isimler arasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da yer aldı.