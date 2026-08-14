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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin’de yakalanmasının ardından Türkiye’ye getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Arjantin’de yakalanan Kurtuluş’un iade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Bakanlık, Kurtuluş’un “tasarlayarak öldürme”, “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarının yanı sıra suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla birden fazla kişi tarafından silahlı yağma ve örgütün korkutucu gücünden yararlanarak zincirleme tehdit suçlarından arandığını açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurtuluş’un Türkiye’ye getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suç işledikten sonra yurt dışına kaçanların takip edildiğini vurgulayan Çiftçi, “Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.