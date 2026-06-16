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Son dönemin dikkat çeken yapımlarından "Halef" dizisinin başrol oyuncusu olan Yılmaz, Almanya’ya estetik amaçlı değil, ciddi sağlık sorunları nedeniyle gittiğini belirtti. Çocukluk yıllarından beri sağlık problemleri yaşadığını ifade eden oyuncu, uzun süre tedavi gördüğünü ve bu nedenle birçok projeyi kabul edemediğini anlattı.

ESTETİK DEĞİL, SAĞLIK NEDENİYLE ALMANYA’YA GİTTİ

Yılmaz, Almanya’daki sürecin estetik operasyonla ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, anne olabilme ihtimalini korumak amacıyla rahminden ameliyat olduğunu açıkladı. Hakkındaki estetik iddialarının hem gerçeği çarpıttığını hem de özel hayatını hedef aldığını dile getirdi.

“Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabilmek için bu operasyonu geçirdim” diyen oyuncu, yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

KIRMIZI BÜLTEN İDDİALARINI YALANLADI

Kırmızı bültenle arandığı yönündeki söylentilere de değinen oyuncu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, tüm resmi evrakların incelendiğini ve herhangi bir hukuki sorun bulunmadığını ifade etti.

Yılmaz, “Kırmızı bültenle arandığımı bir televizyon programından öğrendim. Böyle bir durum kesinlikle yok” sözleriyle iddiaları reddetti.

AYRILIK SONRASI TEHDİT İDDİASI

Eski nişanlısıyla ayrılık sürecine ilişkin de konuşan Yılmaz, ilişkiyi karşılıklı saygı çerçevesinde sonlandırmak istediğini ancak sonrasında çeşitli tehditlerle karşılaştığını öne sürdü.

İddiasına göre Aydın, ilişkiye devam ettiklerine dair açıklama yapması için baskı kurdu ve aksi halde kendisini kamuoyu önünde zor durumda bırakacağını söyledi. Oyuncu, tehditlerin zamanla arttığını ve çalışma hayatını da etkilediğini belirtti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü oyuncu, yaşanan gelişmeler üzerine hukuki yollara başvurduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Ayrıca Almanya’daki oturum işlemleri ve geçmişte planlanan ticari girişimlerin de ayrılık sonrası kendisine karşı baskı unsuru olarak kullanıldığını savundu.

Uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Yılmaz, hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, yaşadıklarının kendisine kadın olmanın getirdiği korku ve çaresizlik duygusunu derinden hissettirdiğini söyledi.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Biran Damla Yılmaz’ın avukatı Murat Umut Akbeniz de yazılı bir açıklama yaparak, oyuncu hakkında Almanya’da tutuklama ya da yakalama kararı bulunduğuna yönelik haberlerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamada, çeşitli basın yayın organlarında yer alan “ödenmeyen sağlık harcamaları nedeniyle Almanya’da tutuklama kararı bulunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Yılmaz hakkında Almanya’da herhangi bir adli işlem veya yakalama kararının bulunmadığı vurgulandı.

İDDİA SAHİBİ HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Avukat tarafından yapılan açıklamada, müvekkili hakkında sahte belgeler kullanılarak asılsız bilgiler yayıldığı öne sürülürken, iddiaların odağındaki Abdurrahman Aydın hakkında hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda İstanbul Aile Mahkemesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli kararıyla Aydın hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tehdit, ısrarlı takip ve çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

RESMİ EVRAKLARDA SAHTECİLİK İDDİASI

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise resmi evraklara ilişkin oldu. Avukat Akbeniz, Abdurrahman Aydın’ın Alman ve Türk makamlarına ait bazı resmi belgeler üzerinde tahrifat ve sahtecilik yaptığına yönelik tespitlerin bulunduğunu öne sürdü.

Söz konusu belgelerin kullanılarak Yılmaz’dan para talep edildiği iddiası da açıklamada yer aldı.

BASIN MENSUPLARINA ÇAĞRI

Avukat Murat Umut Akbeniz, basın kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, kamuoyuna servis edilen belge ve iddiaların doğruluğunun dikkatle araştırılmasını istedi.

Açıklamada, gerçek dışı bilgi ve belgelere dayandırılan haberler hakkında tüm yasal hakların kullanılacağı belirtilirken, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar ve hukuki süreçlerden gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği ifade edildi.

“BU ERKEKLİK DEĞİL”

Yaşadığı sürece ilişkin duygularını da paylaşan Yılmaz, başarılı kadınların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özel hayatının ve sağlık geçmişinin kamuoyu önünde tartışma konusu yapılmasına tepki gösteren oyuncu, “Bir kadını tehdit etmek, özel hayatını ifşa etmek ya da itibarsızlaştırmaya çalışmak erkeklik değildir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hiçbir kadının benzer baskı ve tehditlere maruz bırakılmaması gerektiğini belirterek açıklamasını sonlandırdı.